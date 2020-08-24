Тихвин, Ленинградская область, 24 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В Ленинградской области молодой мужчина погиб во время тушения лесного пожара, его ударило током. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борьба с лесным пожаром

Несчастный случай произошел 24 августа на территории Тихвинского лесничества. Вблизи линии электропередачи возник лесной пожар площадью 0,1 га. Во время тушения огня погиб рабочий лесопожарной бригады пожарных химической станции Тихвинского лесничества 2001 года рождения.

«По факту гибели человека организована комплексная проверка. По предварительной информации несчастный случай произошел из-за поражения электрическим током во время тушения лесного пожара», — уточнили в пресс-службе.

Семье погибшего будет оказана материальная помощь.