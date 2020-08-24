Москва, 24 августа, 2020, 17:18 — ИА Регнум. О предпринимаемых белорусскими властями действиях по нормализации обстановки в Белоруссии сообщил президенту РФ Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко, сообщили 24 августа в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах обсуждались вопросы двусторонних взаимодействий, в том числе тема борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Лукашенко ранее заявили о том, что на российско-белорусских переговорах на высшем уровне обсуждалась тема борьбы с коронавирусом и перспективы поставок произведённой в России вакцины в Белоруссию.