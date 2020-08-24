Москва, 24 августа, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Западного влияния в Белоруссии не хватит, чтобы повторить в этой стране сценарий украинского майдана. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

President.gov.by Александр Лукашенко на митинге в Гродно

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"У них не получилось так, как получилось на Украине. Там процесс долго готовился — в Белоруссии они, в общем, допустили осечку реальную. И теперь, откровенно говоря, когда всё это произошло 9−10 и 11 августа после выборов, я в одном из комментариев сказал, что Лукашенко, как бы кто к нему ни относился, не Янукович. Никуда не побежит — будет отстаивать свою правоту и свою власть», — заявил Джабаров.

По его словам, у белорусской оппозиции есть явные признаки управления со стороны внешних сил.

«За ними торчат прямо уши откровенные людей, которые руководят этим процессом из Польши, Литвы и даже из Соединённых Штатов Америки», — указал он.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ранее заявил, что совет не принимал и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Россией.