Москва, 24 августа, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Координационный совет белорусской оппозиции не обладает должной легитимностью, чтобы выступать в качестве политической силы. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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«Эти люди вообще непонятно кто и откуда они взялись, какое у них право выставлять себя какой-то конструктивной оппозицией», — заявил Джабаров.

«Я понимаю, если бы они представляли кандидата, который проиграл несколько процентов победителю, и которую мы знали до этого… но сейчас они пришли и пытаются руководить этим процессом», — отметил он.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ранее заявил, что совет не принимал и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Россией.