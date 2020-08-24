Москва, 24 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся Северной Кореи, а также кризиса в Белоруссии будут обсуждать в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель американского госсекретаря Стивен Биган, сообщил 24 августа журналистам посол Соединённых Штатов в РФ Джон Салливан.

U.S. Department of State Майк Помпео и Стивен Биган

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По словам Салливана, визит Бигана продлится с 25 по 26 августа. Ещё одной темой переговоров станет вопрос соглашений по контролю над вооружениями. Все эти темы являются, как отметил Салливан, тревожащими руководство Соединённых Штатов.

Кроме встречи с Лавровым, у Бигана запланированы переговоры с Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым — заместителями главы МИД РФ. Вопрос контроля над вооружениями будет обсуждаться с Рябковым. «Это ключевой вопрос для нас», — сказал Салливан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема контроля над вооружениями касается, в том числе, Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в этом году.