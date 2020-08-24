Париж, 24 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному Qapa, более чем каждый четвертый сотрудник компании во Франции не хочет носить защитную маску на работе, передает BFM TV.

Медицинские маски

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Известно, что с 1 сентября 2020 года защитная маска станет обязательной во французских компаниях, за исключением отдельных офисов.

По данным исследования, 26% сотрудников во Франции не хотят носить защитную маску. И наоборот, 25% опрошенных говорят, что готовы носить защитную маску даже при отсутствии обязательных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за бесплатное распространение масок в школах.