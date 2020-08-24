Краснодар, 24 августа, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Более 700 тыс. детей отправятся в более чем 1200 школ Краснодарского края 1 сентября, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации региона. Работу школы начнут в очном режиме. Торжественные линейки пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов. Родители смогут присутствовать на празднике, соблюдая масочный режим.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, с 1 сентября школьников и их родителей ждёт целый ряд нововведений. Так, детям, перенесшим вирусное заболевание или находившимся в контакте с заразившимися, понадобится справка об эпидемиологическом окружении. Остальным школьникам справка не понадобится, подчеркнули в региональном минобразования. В школах ежедневно будет проводиться термометрия, устанавливаются обеззараживатели воздуха. Вводится «кабинетная» система занятий — каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете на практически всех уроках. Разработано специальное расписание перемен и уроков.