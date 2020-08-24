Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Три человека с COVID-19 скончались в Краснодарском крае, все три летальных исхода зарегистрированы в Сочи за последние сутки, сообщили 24 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, 72-летняя жительница Сочи поступила в начале августа жалобами на слабость, головокружение и одышку в инфекционную больницу №2. Тест на коронавирус показал положительный результат. Среди сопутствующих заболеваний у женщины были гипертония и ишемическая болезнь сердца. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, спасти её не удалось.

В инфекционную больницу №2 также в тяжелом состоянии с высокой температурой поступила 71-летняя женщина. Её подключили к аппарату ИВЛ, агализ показал наличие заражения коронавирусом. У пациентки развилась внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой степени, спасти её не смогли.

Также скончался 67-летний житель Сочи. Его госпитализировали с высокой температурой, одышкой и сухим кашлем, подключили к аппарату ИВЛ. Диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелая степень. Спасти мужчину не смогли.

Всего в регионе число жертв коронавируса достигло 163 человек.