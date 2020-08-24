Тренерам команд КХЛ разрешили работать без масок в новом сезоне
Москва, 24 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Тренеры команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут работать без масок на матчах сезона 2020/21. Об этом 24 августа сообщил журналистам главный арбитр лиги Алексей Анисимов.
Алексей Колчин @ ИА REGNUM
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«Тренерам мы официально разрешили в сезоне работать на лавках без масок», — сказал Анисимов.
Он также добавил, что в новом сезоне не будет рукопожатий игроков.
Напомним, новый сезон КХЛ начнется 2 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют московский ЦСКА и казанский «Ак Барс».
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