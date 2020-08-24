Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Избирателям Ленинградской области объяснили, как принять участие в выборах губернатора региона независимо от места регистрации, на любом удобном избирательном участке Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Напомним, выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября.

Как сообщили 24 августа в Леноблизбиркоме, чтобы проголосовать не по месту регистрации, следует до 8 сентября подать заявление в пункт приема заявлений территориальных избирательных комиссий, в МФЦ или в электронном виде — на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». В период с 2 по 8 сентября такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Избирателю, явившемуся лично с таким заявлением, необходимо иметь при себе паспорт либо временное удостоверение личности.

Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий муниципальных районов и городского округа Ленинградской области можно узнать в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.

При подаче заявления избирателю предлагают заранее выбрать участок для голосования по месту нахождения, на котором избиратель планирует голосовать. После подачи заявления избирателя исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

На сегодняшний день заявления для голосования на выборах губернатора региона по месту нахождения подали 835 человек: 145 — в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 28 ─ в МФЦ, 662 — через портал «Госуслуги».

Получить все разъяснения о предстоящих выборах можно по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8−800−200−00−20 (звонок бесплатный) ежедневно с 9.00 до 18.00. Также можно обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492−96−51, 492−29−72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492−40−06, 492−96−34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Напомним, на пост губернатора Ленобласти претендуют нынешний глава региона Александр Дрозденко, который баллотируется на новый срок от «Единой России», депутаты ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев от ЛДПР, Александр Перминов от «Справедливой России», а также президент Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Габитов от «Гражданской платформы».