Рим, 24 августа, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В понедельник, 24 августа, в римском госпитале Спалландзани начались испытания на людях вакцины от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В испытаниях участвуют 90 добровольцев. Первая фаза должна продлиться 24 недели и завершиться в феврале 2021 года.

По данным на23августа, в Италии умерли35 437человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на7(днем ранее — на 3). Выздоровели205 470человек, за день этот показатель увеличился на267(днем ранее — на243). Число подтвержденных носителей выросло на1210 (днем ранее — на1071), что является самым высоким показателем более чем за три месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет259 345. В настоящее время заражены18 438человек — на935больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже три недели подряд. За это время оно увеличилось более чем на 6000, то есть на 50%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.