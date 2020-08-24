Москва, 24 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В День знаний, 1 сентября, праздничная линейка в школах Москвы будет организована только для первоклассников, а все другие классы ограничатся классными часами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

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«Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. <…> А для школьников со 2 по 11 классы педагоги проведут классные часы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что первоклассники не будут общаться с другими учениками, поскольку для них учебный день будет начинаться в отдельное время.