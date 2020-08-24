Астана, 24 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Делегация Казахстана вылетела в Москву для того, чтобы участвовать в переговорах по приобретению российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на официального представителя Минздрава республики Багдата Коджахметова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Также уточняется, что возглавляет казахскую делегацию министр здравоохранения страны Алексей Цой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане за сутки было выявлено 175 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 104 718.