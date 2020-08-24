Москва, 24 августа, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Школьники с выявленным коронавирусом не будут допущены к урокам в образовательных учреждениях. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Василий Поленов. Больная. 1886

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В случае если у учащегося выявят коронавирус, в течение нескольких часов результаты анализов придут в его школу, а со следующего дня весь его класс будет переведён на карантин на 14 дней.

Всё время изоляции врачи будут посещать заражённого на дому, а учителя будут проводить уроки для «карантинного класса» в дистанционном режиме.

По окончании изоляции и при наличии отрицательного анализа на коронавирус ребёнок сможет вернуться к обучению в обычном режиме.