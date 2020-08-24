Москва, 24 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, силовики корректно выполняли свои обязанности. Об этом 24 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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«Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности».

Песков выразил надежду, что и в «будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 августа, многотысячные манифестации прошли по всей Белоруссии. Митингующие требовали, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

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