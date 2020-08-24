Москва, 24 августа, 2020, 12:50 — ИА Регнум. У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Протесты в Минске

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"Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров, переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не говорят о тезисах белорусских оппозиционеров и не собираются в это вмешиваться.

По его словам, в Кремле видели «некие документы, которые верстались вот этими людьми», и в этих бумагах «больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией».

Песков подчеркнул, что такие силы российским властям импонируют меньше — в отличие от тех, кто провозглашает своей целью развитие союзнических отношений с РФ.