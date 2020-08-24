Минск, 24 августа, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светалана Тихановская еще раз заявила, что не планирует снова выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства. Об этом она заявила в интервью польской газете Wyborczа.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

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"Я не планирую этого. Хватит этой политики», — сказала Тихановская. Она отметила, что никогда не планировала оказаться кандидатом в президенты. Вместе с тем Тихановская считает, что сегодняшняя деятельность является её обязанностью.

Кандидат в президенты добавила, что её муж предпримет еще одну попытку стать президентом Белоруссии. «Поэтому мы добиваемся организации новых выборов», — сказала Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост главы государства в случае проведения новых выборов.