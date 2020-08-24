Москва, 24 августа, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В России ставка образовательных кредитов составит 3%. Об этом 24 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Студенты в аудитории

Глава правительства рассказал, что перед началом учебного года были внесены изменения в правила предоставления господдержки образовательного кредитования. Мишустин отметил, что до последнего времени условия выдачи образовательных кредитов в России были схожи с потребительскими кредитами.

«Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых», — объявил Мишустин.