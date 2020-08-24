Красногорск, 24 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Московской области отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске на улице

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Согласно постановлению, это также касается граждан, имеющих ряд хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции для жителей Подмосковья был введён в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, на сегодняшний день в Московской области выявлено 67 165 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1169 человек, выздоровели — 50 597.

Читайте также: Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости