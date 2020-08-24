Ростов-на-Дону, 24 августа, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали трое мужчин в возрасте от 49 до 82 лет и 67-летняя женщина. У пациентов болезнь развилась на фоне тяжелых патологий.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 312 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.