Ростов-на-Дону, 24 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 131 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, за сутки в Ростове-на-Дону выявили 46 новых носителей инфекции, в Азовском районе — 12, в Аксайском районе — десять. Чуть менее 20% новых случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3,8% носителей инфекции — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 16 тыс. 18 человек. За весь период пандемии выздоровели 13 тыс. 383 пациента.