Джакарта, 24 августа, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезии были гарантированы поставки от 290 до 340 млн доз вакцины против COVID-19 к концу 2021 года, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Ретно Марсуди, Индонезия уже получит 20−30 млн доз вакцины, а до конца 2021 года эта цифра увеличится до 290 млн.

Правительство Индонезии предпринимает краткосрочные и долгосрочные усилия для удовлетворения потребностей жителей в вакцине против COVID-19. Краткосрочные усилия включают в себя обеспечение поставок вакцин из ОАЭ и Китая. Долгосрочные усилия заключаются в достижении независимости в производстве вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии заявила, что страна заключила соглашение с G42, технологической компанией в области здравоохранения, базирующейся в ОАЭ, о поставке 10 млн доз вакцины от COVID-19 в 2020 году.