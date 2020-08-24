Белгород, 24 августа, 2020, 11:06 — ИА Регнум. За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 41 жителя Белгородской области. 13 пациентов выписаны, сообщили 24 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

С начала пандемии в регионе подтвердили 7074 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6185 человек.

В России за сутки выявили 4744 носителя коронавируса.