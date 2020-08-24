В Белгородской области выявили 41 носителя коронавируса
Белгород, 24 августа, 2020, 11:06 — ИА Регнум. За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 41 жителя Белгородской области. 13 пациентов выписаны, сообщили 24 августа в федеральном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
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С начала пандемии в регионе подтвердили 7074 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6185 человек.
В России за сутки выявили 4744 носителя коронавируса.