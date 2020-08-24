Волгоград, 24 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 112 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 24 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области подтверждено 11 411 случаев заражения коронавирусом. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2497 взрослых и 57 детей. Выздоровели 7633 человека, из них 25 за истекшие сутки.

Зарегистрирован ещё один летальный исход — в регионе скончались уже 85 пациентов с подтверждённым коронавирусом.