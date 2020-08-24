Москва, 24 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день каких-либо решений о возобновлении авиасообщения с другими странами не принято. Об этом журналистам сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Зал ожидания

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — сказали в секретариате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение ещё с семью странами уже в ближайшее время.