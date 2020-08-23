Солнечногорск, Московская область, 23 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Эскалации противостояния между властями Белоруссии и протестующими хотят уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры. Об этом в воскресенье, 23 августа, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, далеко не всем живущим на Западе белорусским оппозиционерам нравится то, что в настоящее время ситуация в стране медленно начинает успокаиваться.

«Некоторым белорусским оппозиционерам … очень хочется, … чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков», — отметил Лавров, добавив, что в проведение мирных демонстраций белорусские силовики сейчас не вмешиваются.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что эта позиция некоторых оппозиционеров преступна.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Известно, что дипломаты обсудили инициативы западных стран в отношении дальнейших действий руководства республики и внутреннюю политическую ситуацию в Белоруссии.

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