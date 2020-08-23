Минск, 23 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Члены координационного совета белорусской оппозиции пришли на митинг в Минске. Об этом сообщает в воскресенье, 23 августа, издание «Белорусский партизан».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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По данным журналистов, у Дома правительства в столице Белоруссии уже выступила член координационного совета оппозиции, соратница бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Кроме того, на мероприятии также также присутствует член координационного совета оппозиции, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа сторонники оппозиции, которые выступают против результатов выборов президента Белоруссии, проводят в центре Минска «Марш новой Белоруссии».

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