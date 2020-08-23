Нью-Дели, 23 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Индии подтверждено 69 239 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 3 044 940. Об этом 23 августа сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, число смертей от COVID-19 в Индии за 24 часа увеличилось на 912 до 56 706.

Отметим, что Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом после США и Бразилии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране по состоянию на 23 августа зарегистрировали 70 468 случаев заражения коронавирусом.

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