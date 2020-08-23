Минск, 23 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В воскресенье, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии: граждане требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии. Минобороны и МВД блокировали проезды в центры городов, избирательно задерживая участников протестных акций.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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Самая массовая протестная манифестация проходит в Минске. Около 30 тысяч человек собрались на столичной площади Независимости, перекрыв часть прилегающего к ней одноименного проспекта.

В прошлое воскресенье, 16 августа, на акции протеста в Минске собралось около 200 тысяч человек. Из них почти 2/3 митинговали около стелы «Минск — город-герой».

По словам участников нынешнего митинга, на площади Независимости их численность на этот раз меньше потому, что идёт дождь и власти запугали население. Действительно, периодически начинается небольшой дождь. Гостелеканалы постоянно прерывают телепрограммы вставкой обращений начальника минской милиции Ивана Кубракова и министра обороны Виктора Хренина.

«Уходи!» — скандируют манифестанты, направляя таким образом коллективное обращение к Александру Лукашенко.

Минский метрополитен наполовину заблокирован, что является препятствием для прибытия граждан в центр города. На проспекте Машерова растянута спираль Бруно (витки колючей проволоки), чтобы не допустить манифестантов к стеле «Минск — город-герой». Дворы забиты автозаками, спецтехникой и микроавтобусами с силовиками.

Подъезды в Минск блокированы блокпостами военных и ГАИ. Из-за устроенного ими досмотра автомобилей, на въезде с могилёвского направления образовался огромный затор.

Многотысячный митинг проходит в Гродно. В этом западном областном центре (граничит с Польшей и Литвой) также собралось намного меньше манифестантов, чем в прошлое воскресенье. Однако их кратно больше, чем на провластном митинге 22 августа, когда со всей области на автобусах свозили бюджетников к выступлению Лукашенко.

Около 300 человек провели митинг в Витебске, сотни человек протестуют в Бресте, Могилёве и других городах. Они носят на запястьях белые ленточки, белые футболки, несут белые воздушные шарики и бело-красно-белые флаги местных националистов.

Проходят протестные митинги и в других городах. Их дополняет забастовка на многих крупных промышленных предприятиях.

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