Минск, 23 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Координаторы протеста в Белоруссии направили толпы демонстрантов в Минске к гостинице «Планета», которая расположена на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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Напомним, что сегодня в Минске проходят масштабные акции протеста против президента страны Александра Лукашенко. Тысячи людей стягиваются на площадь Независимости в Минске к дому правительства. Людей довольно много и организаторы протеста решили двинуть протестующих к пересечению проспектов Машерова и Победителей, где митинг оппозиции уже собирался в минувшие выходные.