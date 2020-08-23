Минск, 23 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В белорусской столице 23 августа проходит митинг «оппозиционных сил», на котором у одной из протестующих в руках был замечен украинский флаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские друзья в Белоруссии

«На площади Независимости в Минске бесплатно раздают чай, фрукты и печенье. Посреди бело-красно-белых полотен замечен украинский флаг. Где-то это уже всё было», — сообщается в telegram-канале RT.

На фотографии, опубликованной журналистами, запечатлена женщина в вышиванке, которая держит в руке желто-голубой флажок, на котором также изображен герб Украины.

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