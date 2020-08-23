Минск, 23 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В Минске сегодня, 23 августа, на площади Независимости проходит очередной митинг оппозиции против действующего президента республики Александра Лукашенко.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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На площади собрались тысячи людей, при этом по улицам белорусской столицы также двигаются колонны протестующих, которые спешат на общий митинг.

Силовики пока не препятствуют проведению митинга, однако по громкой связи предупреждают, что граждане нарушают законодательство. Тем не менее скопления силовиков в районе площади наблюдаются.

Кроме Минска, акции протеста проходят в Витебске, Гродно, Жодино, Бресте, Могилёве, Жабинке, Бобруйске и других городах.

Стоит отметить, что накануне Лукашенко собирал митинги своих сторонников. Сам он выступал на довольно крупном митинге в Гродно.