Тирана, 23 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании в субботу, 22 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 837 образцов в стране было зафиксировано ещё 156 случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 88 человек были признаны излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8275 случаев заражения коронавирусом. 4184 человек уже излечились от COVID-19. 245 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходят 3846 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 141 человек, 20 из них находятся в тяжелом состоянии и четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1954), Дуррес (504), Шкодру (304), Леж (157) и Фиер (195). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.