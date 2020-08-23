Минск, 23 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 23 августа зарегистрировали 70 468 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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68 839 инфицированных выздоровели, 642 — умерли. С начала эпидемии в Белоруссии провели 1 474 075 исследований на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии зарегистрировали 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, 262 пациента были выписаны, пять — умерли. Число проведенных тестов на коронавирус за сутки составило 8520.