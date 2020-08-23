Курск, 23 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Курской области 23 августа зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего в регионе выявлено 6879 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1135 пациентов. 893 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления были 5696 пациентов, в том числе десять — за последние сутки. Скончались 52 человека.