Коалиция СДСМ и албанцев определилась с составом правительства Македонии
Скопье, 23 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Представляющая интересы этнических албанцев в Северной Македонии партия Демократический союз за интеграцию 23 августа утвердила кандидатуру на пост министра информационного сообщества и администрации. Таким образом, теперь известен полный состав будущего правительства страны.
Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni сообщает, что в новом правительстве будет на семь министерств меньше, чем в прежнем — 19 вместо 26.
Напомним, президент Стево Пендаровски предоставил кандидату на пост премьер-министра главе Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву срок 20 дней (до 2 сентября) на составление правительственного кабинета и его утверждение в парламенте. На выборах коалиция партий «Справимся», возглавляемая Заевым, заняла первое место, получив 46 мест в парламенте. С этой коалицией уже после выборов объединился Демократический союз за интеграцию, в распоряжении которого имеется 15 кресел. Таким образом, в поддержку правительства Заева должны выступить 61 депутат из 120, что обеспечит ему ещё 4 года на посту премьер-министра.
СДСМ в предполагаемом составе правительства будут представлять:
Оливер Спасовски — МВД,
Радмила Шечеринска — министр обороны,
Боян Маричич — министр юстиции,
Благой Бочварски — министр связи и транспорта,
Ягода Шахпанска — министерство труда и социальной политики,
Ирена Стефановска — министр культуры,
Венко Филипче по прежнему будет занимать пост министра здравоохранения,
Мила Царовска — министр образования и науки,
нынешний глава МИД Никола Димитров займет пост заместителя премьер-министра по европейским вопросам, а
албанец из СДСМ Фатмир Битичи будет назначен на пост заместителя премьер-министра по экономическим вопросам.
Заместителем премьер-министра по вопросам борьбы с коррупцией станет Люпчо Николовски.
В свою очередь, Демократический союз за интеграцию получит в своей управление:
министерство финансов — Фатмир Бесими,
министерство иностранных дел — Буяр Османи,
министерство экономики — Крешник Бектеши,
министерство жизненной среды — Насер Нуредини и
министерство информационного сообщества и администрации — Етон Шачири.