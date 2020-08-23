Скопье, 23 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Представляющая интересы этнических албанцев в Северной Македонии партия Демократический союз за интеграцию 23 августа утвердила кандидатуру на пост министра информационного сообщества и администрации. Таким образом, теперь известен полный состав будущего правительства страны.

Здание парламента Северной Македонии

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni сообщает, что в новом правительстве будет на семь министерств меньше, чем в прежнем — 19 вместо 26.

Напомним, президент Стево Пендаровски предоставил кандидату на пост премьер-министра главе Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву срок 20 дней (до 2 сентября) на составление правительственного кабинета и его утверждение в парламенте. На выборах коалиция партий «Справимся», возглавляемая Заевым, заняла первое место, получив 46 мест в парламенте. С этой коалицией уже после выборов объединился Демократический союз за интеграцию, в распоряжении которого имеется 15 кресел. Таким образом, в поддержку правительства Заева должны выступить 61 депутат из 120, что обеспечит ему ещё 4 года на посту премьер-министра.

СДСМ в предполагаемом составе правительства будут представлять:

Оливер Спасовски — МВД,

Радмила Шечеринска — министр обороны,

Боян Маричич — министр юстиции,

Благой Бочварски — министр связи и транспорта,

Ягода Шахпанска — министерство труда и социальной политики,

Ирена Стефановска — министр культуры,

Венко Филипче по прежнему будет занимать пост министра здравоохранения,

Мила Царовска — министр образования и науки,

нынешний глава МИД Никола Димитров займет пост заместителя премьер-министра по европейским вопросам, а

албанец из СДСМ Фатмир Битичи будет назначен на пост заместителя премьер-министра по экономическим вопросам.

Заместителем премьер-министра по вопросам борьбы с коррупцией станет Люпчо Николовски.

В свою очередь, Демократический союз за интеграцию получит в своей управление:

министерство финансов — Фатмир Бесими,

министерство иностранных дел — Буяр Османи,

министерство экономики — Крешник Бектеши,

министерство жизненной среды — Насер Нуредини и

министерство информационного сообщества и администрации — Етон Шачири.