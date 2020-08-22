Псков, 22 августа, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В Пскове сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Белоруссии Андрея О., который ранее являлся сотрудником Следственного комитета Белоруссии. Об этом 22 августа сообщил его адвокат Вячеслав Головин журналистам РБК.

George Hodan Арест

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По его словам, задержание мужчины, который в настоящее время находится в Завеличенском отделе полиции, произошло 21 августа в гостинице «Рижская».

»Официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу РФ… — сказал Головин, ссылаясь на свои источники. — Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции».

Адвокат добавил, что в Белоруссии вменяют мужчине «чуть ли не измену родине».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно заявил, что события развиваются в Белоруссии по плану цветной революции с «возбуждением внутриполитической ситуации в стране».

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