Гродно, Белоруссия, 22 августа, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Белоруссии будут жестко пресекаться попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

Okras Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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"Все сконцентрировано на СМИ, — заявил президент. — (Противники власти) начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов».

По его словам, власти намерены все это пресекать «самым жестким образом», так как это ненормально.

«С понедельника (противники власти) пусть не обижаются, — добавил белорусский лидер. — Власть должна быть властью».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны в целях защиты территориальной целостности республики задействовать «самые жесткие меры».

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