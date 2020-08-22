Вадуц, 22 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Правительство Лихтенштейна направило жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием денонсировать соглашение о включении в состав Чехословакии ряда земель княжества по итогам Второй мировой войны. Об этом 22 августа сообщает Financial Times.

Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Хотим вашу землю!

Официальный Вадуц требует вернуть порядка 2 тыс. кв. км. территорий, отторгнутых от страны по декретам бывшего президента Чехословакии Эдварда Бенеша.

В настоящее время территории, в частности, город Вальтице и замок Лединце, находятся в составе Чехии. Официальная Прага уже заявила о том, что данный вопрос не в компетенции ЕСПЧ.