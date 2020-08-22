Гродно, Белоруссия, 22 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с понедельника, 24 августа, будут закрыты все предприятия, на которых есть бастующие. Об этом он сказал сегодня, 22 августа, на митинге своих сторонников в Гродно.

Иван Шилов ИА REGNUM Тракторный завод

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Лукашенко заявил, что если кто-то не хочет работать, то губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять людей.

«Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», — сказал Лукашенко.

Напомним, что на ряде белорусских государственных предприятия были образованы стачечные комитеты. Рабочие бастуют против результатов выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, а также против насилия со стороны силовиков во время акций протеста оппозиции.

Тем не менее забастовки не приняли массовый характер.