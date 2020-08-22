Тирасполь, 22 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Приднестровье выявили тридцать новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства внутренних дел ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе зараженныходиннадцатьчеловек из Бендер, шесть — из Тирасполя, четыре — из Рыбницы, четыре — из Дубоссар, два — из села Дубово. А также жительница села Суклея, жительница села Бычок Григориопольского районаи жительница села Новая Кошница.

Также сообщается, что от COVID-19 в Приднестровье выздоровели еще восемь человек.

Напомним, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Приднестровье составило 1809, 1508 из них — выздоровели, 59 человек скончались.