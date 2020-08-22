Киев, 22 августа, 2020, 15:21 — ИА Регнум. В Белоруссии власть и общество должны найти формат диалога для выхода из возникшего после выборов президента Белоруссии положения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Что касается кровопролития, ни в коем случае, мы сразу отреагировали, как бы там ни было, чтоб не происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками, извините. Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Белоруссии», — заявил Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя развитие событий в возглавляемом им государстве, заявил, что ситуация в республике развивается по сценарию цветной революции с подключением «внешнего фактора».