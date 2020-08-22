Курск, 22 августа, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 22 августа зарегистрировано 52 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончался 42-летний мужчина.

Выписаны после выздоровления были 5686 пациентов, в том числе 46 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 16 человек.