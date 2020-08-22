Курск, 22 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В Курской области 22 августа зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи

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Всего в регионе выявлено 6844 положительных теста. Под медицинским наблюдением находятся 1110 пациентов. 892 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления были 5686 пациентов, в том числе 46 — за последние сутки. Скончались 52 человека.