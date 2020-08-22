Минск, 22 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение военному командованию страны задействовать «самые жесткие меры» в целях защиты территориальной целостности республики. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко посетил военный полигон под городом Гродно, где была развернута группировка белорусской армии для учений. Министру обороны и командующему Западным оперативным командованием Лукашенко поручил предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — сказал Лукашенко.

Напомним, что в Гродно были довольно масштабные акции протеста против результатов выборов главы государства, прошедших 9 августа. Кроме того, в городе проживает довольно много людей, обладающих так называемой картой поляка — документ, подтверждающий «принадлежность лица к польскому народу».