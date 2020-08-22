Минск, 22 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 70 285, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в Белоруссии выздоровели и были выписаны 68 577 человек, скончались 637 человек.

Общее число проведенных исследованийдля выявления коронавируса составило 1 465 555.

За сутки в республикепровели 9670 тестов для выявления коронавируса, выявили 174 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Выздоровел 321 человек, скончались пять человек.