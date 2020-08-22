Казань, 22 августа, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Видеоролик с поздравлением с Днем Государственного флага России разместил 22 августа на своей странице в соцсети Instagram президент Татарии Рустам Минниханов.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

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»Нет на свете флага более родного, чем флаг Родины. Эти цвета мы знаем с детства», — говорится в опубликованном видеоролике.

Также в нем говорится, что белый цвет российского флага, самый чистый и светлый — это символ мира и благородства. Синий, цвет гармонии и верности — как водная гладь, а красный, символизирующий силу и смелость, показывает любовь граждан России к своей Родине.

Кроме этого, отмечается, что граждан России вдохновляют подвиги предков, которые придают им силы и указывают верный путь.

«И каждый раз, когда мы видим родной флаг, сияющий в небесах, эта сила пылает в нас все ярче и ярче», — подчеркивается в поздравительном ролике.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что академия московского футбольного клуба «Спартак» выступила в поддержку Дня Государственного флага России, который 22 августа отмечается в нашей стране.