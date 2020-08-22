Екатеринбург, 22 августа, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли ещё 121 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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39 случаев обнаружено в Екатеринбурге. Также они выявлены в ряде других территорий региона.

С начала пандемии инфекцию подтвердили у 24 226 человек. 79 человек находятся в тяжёлом состоянии.