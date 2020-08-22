Симферополь, 22 августа, 2020, 12:31 — ИА Регнум. День Государственного флага России для крымчан — особенный праздник, который олицетворяет исторические победы и достижения, единство народов и мощь государства, неразрывность и преемственность отечественной истории. Об этом написал в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 22 августа, поздравляя жителей с Днём Государственного флага РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

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»Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной. В 2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане выступили против государственного переворота в Киеве, против нацизма и войны, которую режим, захвативший власть на Украине, пытался принести на нашу землю», — написал Аксёнов.

«Благодарю крымчан за самоотверженный труд, желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!» — добавил глава Крыма.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, в качестве официального государственного праздника установлен в 1994 году.