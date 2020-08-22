Ялта, Крым, 22 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Прыжок с 27-метровой вышки совершил спортсмен Артём Сильченко в честь Дня Государственного флага России в Ялте 22 августа. Об этом в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Цитата instagram.com/russianhdws/

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»В этом году День Государственного флага Российской Федерации отмечен уникальным событием, от которого в прямом смысле захватывает дух: единственный в России чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко совершил прыжок с 27-метровой вышки в Ялте», — написал Аксёнов, сопроводив пост видео.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. В качестве официального праздника в России установлен в 1994 году.